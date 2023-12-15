Kartalkaya Kayak Merkezinde sezon açıldı

Türkiyenin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezinde kış sezonu açıldı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağlarının zirvesinde bulunan kayak merkezindeki 5 otelde 2si hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kar tatilini erken yapmak isteyenler, yapay karlama sistemleriyle kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak yaptı.

Sezonun ilk gününde pistlerde yoğunluk görülmezken, hafta sonu ve gelecek hafta içinde etkili olacak kar yağışı ile birlikte daha çok tatilcinin Kartalkayaya gelmesi bekleniyor.

Pistlerde yaklaşık 1 metre kar olduğunu dile getiren Avcı, "Sezonun başı gayet olumu gidiyor. Pistlerimizde yapay karlama ile 1 metreye yakın kar var. Pistlerimizi hazır hale getirdik. Kayakçı memnuniyeti açısından gece de yapay karlama yapıyoruz. Sabah pistler hazır karlı oluyor." şeklinde konuştu.

TAMAMI AÇILACAK

Avcı, otellerine misafir girişlerinin başladığını ve bölgeye gelen tatilcilerin bir kısmının da kayağa başladığını söyleyerek, "Otel doluluklarımız beklediğimizin üzerinde. Halen de talep gelmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta sonu güzel bir karla pistlerimizi genişleterek tamamını açmış oluruz." dedi.

Geçen sezon hayata geçirdikleri tüm pistlerin birleştirilmesi uygulaması ile ilgili bölgede bulunan diğer 3 otelle görüştüklerini de aktaran Avcı, "Daha henüz netlik kazanmadı. Önümüzdeki hafta diğer otellerin pistlerinin açılması ile görüşmelerimizi tamamlayacağız. Umarım geçen sezon olduğu gibi tüm pistler birleştirip kayakseverlerin imkanlarına sunacağız." ifades

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