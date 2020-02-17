17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'ne göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı ocakta 2019'un aynı ayına göre yüzde 70, adedi yüzde 75 ve tekil keşideci sayısı yüzde 64 geriledi.
TBB Risk Merkezi tarafından yayımlanan Ocak Ayı Çek Raporu'na göre, yılın ilk ayında bankalara ibraz edilen 269 bin keşideciye ait 1,2 milyon adet çekin toplam tutarı 79 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı ayına göre çek tutarı yüzde 2 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 21 ve çek adedi yüzde 16 azaldı.
Ocak ayında bankalara ibrazında 6,8 bin keşideciye ait 1,1 milyar liralık 18,8 bin çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 1,1 bin keşideciye ait toplam 78 milyon liralık 1,4 bin adet çek daha sonra ödendi.
Geçen yılın aynı ayına göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 70, adeti yüzde 75 ve tekil keşideci sayısı ise yüzde 64 geriledi.
Geçen ay karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak 2019'un aynı ayına göre 3,2 puan azalarak yüzde 1,4, adet olarak ise 3,2 puan gerileyerek yüzde 1,5 oldu.
KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEKLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya oldu. Aynı dönemde keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya şeklinde sıralandı.
Tutar bazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il yüzde 9,4 ile Mardin, olurken, bu ili yüzde 5,2 ile Bayburt, yüzde 5,2 ile Van, 4,9 ile Artvin ve yüzde 4,1 ile Gümüşhane etti.
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