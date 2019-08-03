03 AĞUSTOS 2019
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HaberlerOtomobilKarsan Fransa'da ortaklığa gitti

Fransa’daki distribütörünün yüzde 50 hissedarı oldu

Karsan, ürün ve hizmet ağını daha da genişletmek ve ihracattaki ivmesini sürdürmek üzere amacı ile, Fransa'daki yerleşik distribütörü Hervouet Corporate Industry (HCI) şirketi ile ortaklık anlaşması imzaladı. HCI'nın yüzde 50 pay sahibi olan şirket, Fransa pazarındaki payını bu ortaklıkla artırmayı hedeflediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Karsan'ın atılan adım ile birlikte Fransa'da gerçekleşecek kamu ihalelerine de katılma fırsatını kazandığı kaydedildi. Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Özellikle elektrikli ürün gamımızı yaygınlaştırmayı istediğimiz Fransa’da, Jest Electric ve Atak Electric araçlarımız talep görüyor. Bu pazardan şimdiye kadar toplam 13 adet elektrikli araç siparişi almış durumdayız" dedi

03.08.2019 - 12:09 | Güncelleme: Otomobil
Karsan

Karsan, yurtdışı organizasyonu yapılanması çerçevesinde bir anlaşmaya imza attı. Firma, ürün-hizmet ağını genişletmek ve ihracattaki yükselen ivmesini daha da ileriye taşımak adına Fransa’daki yerleşik distribütörü olan Hervouet Corporate Industry’nin (HCI) yüzde 50 hissedarı olduğunu duyurdu.

Bu ortaklıkla Karsan, Fransa pazarındaki payını artırma ve ülkede gerçekleşen kamu ihalelerine katılabilme noktasında önemli bir adım attığını bildirdi.

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Fransa’nın köklü firmalarından HCI ile süregelen distribütörlük ilişkimizi daha ileri bir boyuta taşıyarak ortaklığımızı gerçekleştirdik. HCI’nin Fransa pazarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimi ile geniş müşteri portföyü, Karsan’ın bu pazardaki gelişimine katkı sağlayacaktır. Özellikle elektrikli ürün gamımızı yaygınlaştırmayı istediğimiz Fransa’da, 6 ve 8 metrelik kompakt boyutlarıyla Jest Electric ve Atak Electric araçlarımız talep görüyor. Bu pazardan şimdiye kadar toplam 13 adet elektrikli araç siparişi almış durumdayız" açıklamalarında bulundu.

Fransa pazarında uzun yıllardır hizmet veren ve HCI Group’a bağlı olan HCI'nın satış ağı içerisinde, Fransa ile birlikte Lüksemburg ve Belçika da yer alıyor.

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