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        Haberler Gündem Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü - Güncel haberler

        Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, sulama suyu yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:39 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:39
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        Sulama suyu nedeniyle kavga: 1 ölü
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        Toprakkale Mahallesi'nde sulama suyu nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Ö, Adnan T'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Adnan T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis A.Ö'yü gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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