Karpuz Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Karpuz Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Karpuz, sıcak yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Serinletici tadı ve su içeriği sayesinde pek çok kişi tarafından tercih edilir. Aslında bu lezzetli meyveyi kendi bahçenizde yetiştirmek hiç de zor değil. Ekim zamanı, toprağın kalitesi, su ve iklim ihtiyaçları gibi faktörler, karpuzun sağlıklı bir şekilde büyümesi için önemlidir. Bu yazımızda karpuz yetiştirmek için bilmeniz gereken tüm aşamaları bulabileceksiniz.

Karpuz Bitkisi Genel Özellikleri

Karpuz, yarı tropikal bir bitki olan Cucurbitaceae (kabakgiller) familyasına aittir. Tırmanıcı bir yapıya sahip olan bu bitki genellikle yere yayılır ve geniş alanlar kaplar. Çiçekleri sarı renkte olup, meyveleri büyük, yuvarlak veya oval şekilli ve genellikle içi kırmızı renkte olan bir bitkidir.

Karpuz Ne Zaman Ekilir?

Karpuz, genellikle sıcak hava koşullarını sever. Bunun için geç ilkbahar donlarının geçmesini beklemek gerekmektedir. Bu nedenle ekim zamanı ideal olarak ilkbahar mevsiminin sonlarıdır.

Karpuz Nasıl Ekilir?

Karpuz ekimi, genellikle hava sıcaklığı 20°C'nin üzerine çıktığında yapılır. Ekim öncesinde ve sonrasında birtakım hazırlıklar gerektiren karpuz için şimdi gerekli adımları inceleyeceğiz:

Tohum seçimi: Karpuz yetiştirirken kullanacağınız tohumların kalitesi ve çeşidi önemlidir. Seçeceğiniz karpuz çeşidi, yetiştireceğiniz bölgenin iklim koşullarına uygun olmalıdır.

Ekim alanının hazırlanması: Karpuzlar, iyi drenajlı ve organik maddece zengin toprakları tercih eder. Ekim yapacağınız alanın bu koşullara uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Karpuz geniş bir alan gerektirir çünkü genellikle yere yayılırlar. Ekim yapacağınız alanda bitkiler arası mesafe en az 1-1.5 metre olmalıdır.

Tohumların ekilmesi: Karpuz tohumları, 2-3 cm derinliğe ekilir. Bitkiler arasında en az 40-50 cm, sıralar arasında ise en az 1.5-2 m boşluk bırakılmalıdır. Bu, bitkilerin büyüdükçe ihtiyaç duyacakları alanı sağlayacaktır.

Sulama: Karpuz tohumlarının ekildiği toprak, ekimden hemen sonra ılık su ile sulanmalıdır. Sonrasında toprağın nemli kaldığından emin olunmalı, ancak aşırı su bitkinin çürümesine neden olabilir.

Bakım: Tohumlar çimlenip filizlenmeye başladıktan sonra sulama ve besleme düzenli olarak devam ettirilmelidir. Fazla su, özellikle meyve oluşum aşamasında meyvenin çatlamasına neden olabilir.

Hasat: Karpuzlar genellikle ekimden 70-90 gün sonra hasat edilmeye hazır hale gelir. Ancak bu süre, yetiştirdiğiniz karpuz çeşidine ve iklim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Karpuzun olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamanın birkaç yolu vardır: meyvenin altındaki yüzey sarıya döner, sapındaki kıvrımlar kurur ve sertleşir ve meyveyi hafifçe tıklattığınızda içeriden boş bir ses gelir.

Karpuz Ne Sıklıkla Sulanır?

Karpuz çok su ister mi sorusu bahçesinde karpuz yetiştirmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan bir sorudur. Karpuz bitkileri suyu severler ve düzenli sulama gerektirirler. Ancak, meyve oluşum aşamasında aşırı sulama, meyvenin çatlamasına neden olabilir. Aslında ideal olan sulamanın toprağın nemli olduğu dönemde azaltılmasıdır.

Karpuz Ekimi ve Sulaması

Karpuz ekiminden itibaren düzenli bakım ve sulama gerektirir. Toprak kuruduğunda sulama yapılmalıdır. Sıcak hava koşullarında ise daha sık sulama gerekebilir.

Toprak isteği: Karpuz yetiştirmek için en iyi toprak türü, iyi drenajlı ve organik maddece zengin bir topraktır

İklim isteği: Karpuzlar, ılıman ve sıcak iklim koşullarını tercih ederler. Soğuk hava ve don olayları karpuz bitkisine zarar verebilir.

Su isteği: Karpuz, düzenli sulama gerektiren bir bitkidir.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk