Marul Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Marul Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Marul, kıvırcık yaprakları ve hafif, taze lezzetiyle çeşitli mutfaklarda salataların ve sandviçlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çeşitli tipleri ve yetiştirilmesinin kolay olması nedeniyle, marul çoğu ev bahçesinde yerini bulur. Ancak, her bitki gibi marulun da belirli gereksinimleri vardır. Marul tohumları ne zaman ve nasıl ekilir, ne sıklıkla sulanır, hangi toprak ve iklim koşullarını sever? İşte marul yetiştirmek hakkında bilmeniz gereken her şey.

Marul Bitkisinin Genel Özellikleri

Marul, genellikle yaprakları için yetiştirilen bir sebzedir. Yaprakları, yeşilin farklı tonlarına sahip olabilir ve genellikle büyük, geniş ve kıvrımlıdır. Marul, soğuk iklim bitkisi olarak bilinir ve serin hava koşullarında en iyi performansı gösterir.

Türkiye’de Yetiştirilen Marul Çeşitleri

Kıvırcık marul: Sıkça rastlanan ve en popüler marul çeşitlerinden biridir. Yumuşak yapılı, geniş ve kıvırcık yapraklara sahip olup, salatalarda, sandviçlerde ve çeşitli yemeklerde kullanılır.

Amerikan marul (Iceberg): Türkiye'de de yetiştirilen bu marul türü, sıkı başakları ve çıtır yapısıyla tanınır. Yemeklerde ve salatalarda kullanılır.

Romen marul (Romaine): Uzun yaprakları ve gevrek yapısıyla bilinen bir marul çeşididir. Genellikle Caesar salatasında kullanılır.

Lollo Bionda ve Lollo Rossa: Bu marul türleri kıvırcık yaprakları ve canlı yeşil veya kırmızı renkleriyle dikkat çekerler.

Butterhead (Boston veya Bibb) Marul: Bu marul çeşidi, yapraklarının yumuşak, tereyağı kıvamında olmasıyla bilinir. Salatalarda, sandviçlerde ve çeşitli yemeklerde kullanılır.

Marul Ne Zaman Ekilir?

Marul tohumları genellikle ilkbahar veya sonbahar aylarında ekilir. Yüksek sıcaklıklar marulun "saplanmasına" neden olabilir. Bu da bitkinin çiçek açmasına ve erken tohum üretmesine aynı zamanda da yaprakların acılaşmasına neden olabilir. Bu süreç halk arasında “tohuma kaçma” olarak adlandırılır.

Marul Nasıl Ekilir?

Marul ekimini gerçekleştirmeden önce bir takım hazırlık süreci yapılmalıdır. Marul hem tohum hem de fide yöntemiyle ekilebilir. Şimdi iki yöntemi de inceleyelim:

Tohumdan marul yetiştirme:

Ekim hazırlığı: Marul ekimi yapmadan önce toprağı hazırlamak önemlidir. Marul, hafif, iyi drenajlı ve organik maddece zengin toprakları tercih eder. Ekim yapmadan önce toprağı sürerek, havalandırarak ve organik gübre ile besleyerek toprağın verimliliğini arttırmak önemlidir.

Tohumların ekilmesi: Marul tohumları ekilirken sıra aralarının 20-30 cm, sıra üzeri aralığın ise 30-35 cm olmasına dikkat etmelisiniz. Her bir deliğe 1-2 tohum atabilirsiniz. Tohumları yalnızca 1 cm kadar toprağın altına ekmeniz yeterlidir. Marul tohumları ışığa duyarlı olduğu için çok derin ekilmemelidirler.

Sulama: Marul bitkisi suyu sever ancak aşırı suya dayanıklı değildir. Toprağın nemli tutulmasına özen gösterin ancak su birikintilerinin oluşmasına da izin vermeyin. Sulama işlemi genellikle sabah saatlerinde yapılır.

Bakım: Ekimden sonra, filizlenme sürecinde düzenli bakım gereklidir. Herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisi görülürse hemen müdahale etmek önemlidir.

Hasat: Marul, ekimden yaklaşık 6-8 hafta sonra hasat edilmeye hazır olur. Yaprak marulları daha erken hasat edilebilir.

Fide yöntemiyle marul yetiştirme:

Fide yönteminde de aynı hazırlıklar geçerlidir. Fideler toprağa ekilirken, sıra aralarının 20-30 cm, sıra üzerinin ise 30-35 cm olması önerilir. Sulama, bakım ve hasat süreci aynı şekilde yapılır.

Marul Ne Sıklıkla Sulanır?

Marul çok su ister mi sorusu marul yetiştirmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan bir sorudur. Marul, genellikle her birkaç günde bir sulanır. Toprak daima nemli tutulmalı, ancak su birikintilerinin oluşmasına izin verilmemelidir. Bu nedenle, marul sularken dikkatli olunmalı ve toprağın iyi drene olduğundan emin olunmalıdır.

Marul Hangi Ayda Ekilir?

Marul yetiştirmek için en uygun sıcaklık 15-21 derece arasıdır. Marul fidelerinin ekimi için ideal aylar Eylül-Ocak ayları arasıdır.

Marul Ekimi ve Sulaması

Marul ekimi genellikle tohumları hafifçe toprağa gömerek (1 cm) ve sulayarak gerçekleştirilir.

Toprak isteği: Marul, organik maddece zengin, iyi drene olmuş toprağı tercih eder. Ayrıca, toprağın nötr veya hafif alkali olması idealdir.

İklim isteği: Marul serin hava koşullarını tercih eder ve genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında en iyi büyümeyi gösterir

Su isteği: Marul, bol su ister. Toprağın daima nemli tutulması önerilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk