Karayolları Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Tutaş ve Aydın Doğan görevden alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanı Metin Aytekin ile Yol Yapım Dairesi Başkanı Ahmet Sağlam, genel müdür yardımcısı olarak atandı. Tutaş, Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndaki görevine (müfettiş) geri döndü. Aydın Doğan, Bakan “olur”u ile genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bu görevi sonlandırılmış oldu.
DAİRE BAŞKANLIKLARINA ATAMA
Aytekin ve Sağlam’dan boşalan daire başkanlıklarına da atama yapıldı. Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şubesi Müdürü Emrah Uslu, aynı yer daire başkanlığına getirildi.
Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Yol Üstyapı Bakım Onarım Şubesi Müdürü Ahmet Aslan da Tesisler Daire başkanı olarak atandı.
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Aralarında İzmir 2. Bölge olmak üzere Antalya, Konya, Diyarbakır, Sivas ve Samsun’un da yer aldığı 9 dolayındaki Karayolları Bölge Müdürlüklerinde de değişiklik yapıldı. Bazı bölge müdürleri, başka bir bölge müdürlüğüne atandı. Bazıları da eski görevlerine çekildi.
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