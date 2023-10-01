Karateci Çocuk filminin konusu nedir? The Karate Kid oyuncuları kimler?
Kareteci Çocuk sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. The Karate Kid filminin senaryosu Robert Mark Kamen ve Chris Murphy tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Harald Zwart oturmaktadır. Kareteci Çocuk filmi 1984 yılında yayımlanan Karate Kid filminin günümüze uyarlamasıdır. İşte Karateci Çocuk filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
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The Karete Kid filmi 1 Ekim Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrolünde aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Jackie Chan yer alırken, usta oyuncuya Jaden Smith eşlik etmektedir. Peki, "Karateci Çocuk filminin konusu nedir? The Karate Kid oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte detaylar...
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KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?
12 yaşındaki Dre, annesinin kariyeri nedeniyle Çin'e gelir. Arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Sınıfın kabadayısı olan Cheng ise Dre'ye düşman olur. Dre'nin, tamirci Bay Han'dan başka konuşacağı kimse yoktur. Bay Han, Dre'ye ustası olduğu, sükûnetle ilgili spor Kung fu'yu öğretir.
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KARATECİ ÇOCUK OYUNCULARI
Jaden Smith - Dre Parker
Jackie Chan - Mr. Han
Taraji P. Henson - Sherry Parker
Zhenwei WanG - Cheng
Yu Rongguang - Master Li
Wen Wen Han - Mei Ying
Ming Xu - Bao
Ji WanG - Bayan Po
Shijia Lü - Liang
Yi Zhao - Zhuang
Tess Liu - Tarih Öğretmeni
Harry Van Gorkum - Muzik Öğretmeni
Luke Carberry - Harry
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