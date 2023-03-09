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Bakan Karaismailoğlu: GSM şirketlerine gereği yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak" dedi

Giriş: 09.03.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Karaismailoğlu:
AA / HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte düzenlenen Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Depremin ilk gününden bu yana en büyük tartışma konularından bir tanesi olan iletişim konusundaki sorunlara değinen Karaismailoğlu, gerekli soruşturmaların başlatıldığını vurguladı.

"BAZ İSTASYONU PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ"

Bakan Karaismailoğlu, "Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak" ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, "İlk 4 gün dışında deprem bölgesinde 350 mobil araçla haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün arttı" dedi.

Deprem bölgesinden ellerini hiçbir zaman çekmeyeceklerinin vurgusunu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız. Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz" şeklinde konuştu.

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