Karadeniz LPG, İsviçrelilerden Türk şirkete geçti

Türk yatırım şirketi BDY Group, İsviçreli Glencore'un Giresun'daki Karadeniz LPG terminalini bünyesine kattı.
BDY Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koray Güzelderen, yaptığı açıklamada, Karadeniz LPG'nin 4 yıldır Glencore tarafından işletildiğini bildirdi.
Terminalin alım sürecine yönelik 3 ay önce başladıkları görüşmelerin sonuçlandığını aktaran Güzelderen, "Yaklaşık 15 yıllık bir geçmişi olan ve 6 bin metreküp kapasiteye sahip Karadeniz LGP terminalinin şirket bünyemize katılması lojistik anlamda çok önemli. Karadeniz LPG'nin satın alınmasıyla lojistik operasyonlarımızı optimize ediyoruz. Bu tesisin alınmasıyla Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki tedarik zincirimizi genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.
Güzelderen, Karadeniz LPG'de şu anda kapasitenin yeterli olduğunu ancak ihtiyaç duyulması halinde kapasiteyi iki katına çıkarabileceklerini vurguladı.
Karadeniz LPG terminaliyle sektördeki satın almalarına bir yenisini eklediklerini belirten Güzelderen, bu sayede uluslararası LPG piyasasında büyük aktörlerle partnerlik yaparak ülkeye yeni yatırımcılar çekebileceklerini kaydetti.
Geçen yıl temmuzda Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminaline sahip Petgaz Terminalini 60 milyon dolara satın alarak önemli bir yatırıma imza attıklarını anımsatan Güzelderen, kısa vadede Petgaz tesisinde kapasite artışını yapmak için çalışmalara devam edildiğini ifade etti.
Doğal gaz başta olmak üzere enerji sektöründe artan fiyatları da değerlendiren Güzelderen, "Normalleşme sürecinde, itici etken olan talep artışlarına piyasaların üretim artışıyla cevap vermesi beklenir ancak bu cevabın eş zamanlı gerçekleşememesi normaldir. Bu durum, bu yıl yaşadığımız hızlı fiyat artışı ve arz sıkıntılarını doğurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Güzelderen, gelecek yıl arzın büyümesini ve fiyatların yılın ikinci çeyreğinden itibaren daha dengeli bir seyir izlemesini beklediklerini belirterek, "Fiyatlar konusunda, piyasaların salgın öncesindeki dengelere ulaştıktan sonra bu seyri korumasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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