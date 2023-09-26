Karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırıyor! İşte karaciğer detoksunu sağlayan yiyecekler

Karaciğer, yoğun görevleri neticesinde baze işlevini yitirebilir ve detoksifikasyon yeteneği etkilenir ve bu da rahatsız edici semptomlara yol açar. Bu semptomlar artan yorgunluk, cilt problemeleri, hormonal dengesizlikler ve diğer olumsuz etkilere ve tüm bunların neticesinde sağlık sorunlarına yol açabilir.