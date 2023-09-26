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        Haberler Sağlık Karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırıyor! İşte karaciğer detoksunu sağlayan yiyecekler

        Karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırıyor! İşte karaciğer detoksunu sağlayan yiyecekler

        İnsan vücudunun filtreleyerek kanın temizlenmesinde büyük rol oynayan karaciğer, toksinleri yok ederek gerekli besin maddelerinin işlenmesinde hayati bir işlev görür. Bu denli önemli görevi olan bu organın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için bizlere de büyük görevler düşüyor. Karaciğer detoksu ile toksinlerden arınmak mümkün. İşte karaciğer detoksunu sağlayan en iyi yiyecekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:36
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        • 1

          Diyetinize fındık ve pancar gibi değerli besinleri eklemenin, karaciğer temizleme konusunda oldukça fayda sağlayabileceğini biliyor muydunuz?

        • 2

          Karaciğer, yoğun görevleri neticesinde baze işlevini yitirebilir ve detoksifikasyon yeteneği etkilenir ve bu da rahatsız edici semptomlara yol açar. Bu semptomlar artan yorgunluk, cilt problemeleri, hormonal dengesizlikler ve diğer olumsuz etkilere ve tüm bunların neticesinde sağlık sorunlarına yol açabilir.

        • 3

          Besinleri bilinçli olarak diyet planınıza dahil ederek karaciğerinizin doğal detoksifikasyon süreçlerini destekleyebilir ve genel sağlığını iyileştirebilirsiniz. Antioksidanlar bakımından zengin besinler vücutta ve karaciğerde detoksifikasyon süreçlerine büyük ölçüde yardımcı olur. İşte karaciğer detoksu için diyetinize eklemeniz gereken besinler...

        • 4

          Avokado

        • 5

          Turunçgil sebzeleri

        • 6

          Fındık

        • 7

          Pancar suyu

        • 8

          Turunçgiller

        • 9

          Yeşil çay

        • 10

          Zerdeçal

        • 11

          Zeytinyağı

          Kaynak: Anxiety.org

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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