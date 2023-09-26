Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabetin ayırıcı noktası olarak görülen bu duruma göre açıklık halinde kan şekeri 100 mg/dl, toklukta ise 140 mg/dl seviyesinin üzerindedir. Kan şekeri yüksekliğinde tedavi uygulanmadan önce nedenler araştırılmalı ve ona göre tedavi programı hazırlanmalıdır. Eğer bu yükseklik hastada uzun süreli olarak devam ederse çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir. Gerekli tedbir alınmadığında ileri seviyelerde hastalar komaya bile girebilir.