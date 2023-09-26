Sağlık, saçınızın her üç ayda bir yaklaşık 1,5 inç büyüyebileceğini ve dört büyüme aşamasından geçebileceğini söylüyor. Yaşam tarzı, hastalıklar, yaşlanma ve daha fazlası gibi faktörler her aşamanın uzunluğunu etkileyebilir. Ancak büyümeyi hızlandırmak ve saçınızı istediğiniz uzunluğa daha hızlı ulaştırmak için birkaç püf noktası vardır. Lavanta yağı gibi malzemeler daha uzun buklelere daha hızlı sahip olmak isteyenlere umut verdi.