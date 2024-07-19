Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:"Karabük-Eskipazar kara yolunun Karabük çıkışı Ankara istikametinde (Kardemir yanı) meydana gelen yol çökmesi nedeniyle gerekli tedbirler alınarak trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerimizin bu bölgede, dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları gerekmektedir. Meydana gelen yol çökmesi nedeniyle olumsuz etkilenen demir yolunda tren hattı geçici olarak seyrüsefere kapatılmıştır. Kara yolu ve demir yolunun yeniden trafiğe açılması için Karayolları ve Devlet Demiryolları ekipleri çalışma başlatmış olup, çalışmalar devam etmektedir."