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        Haberler Gündem Güncel Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı

        Karabük'te D-755 kara yolunun 10 metrelik kısmında çökme meydana geldi. Çöken bölgeden akan toprak nedeniyle de Karabük- Çankırı demiryolunu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:38
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          Karabük-Eskipazar D-755 kara yolunun 10 metrelik kısmında çökme meydana geldi. Çöken bölgeden akan toprak, Karabük- Çankırı demir yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

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          DHA'nın haberine göre Karabük-Eskipazar D-755 kara yolunun Ankara istikametinde, son günlerde etkili olan şiddetli yağmur yağışları sonrası çökme oldu. 

        • 3

          Çöken bölgeden akan toprak, yolun alt kısmındaki Karabük-Çankırı yük treni seferlerinin yapıldığı demir yolunu kapattı

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          Kara yolunda ulaşım tek şeritten 2 yönlü olarak sağlanırken, tren seferleri ise durdu. Karayolları ekipleri, demir ve kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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          Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:"Karabük-Eskipazar kara yolunun Karabük çıkışı Ankara istikametinde (Kardemir yanı) meydana gelen yol çökmesi nedeniyle gerekli tedbirler alınarak trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerimizin bu bölgede, dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları gerekmektedir. Meydana gelen yol çökmesi nedeniyle olumsuz etkilenen demir yolunda tren hattı geçici olarak seyrüsefere kapatılmıştır. Kara yolu ve demir yolunun yeniden trafiğe açılması için Karayolları ve Devlet Demiryolları ekipleri çalışma başlatmış olup, çalışmalar devam etmektedir."

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