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Karabuğdaya sağlıksal açıdan bakıldığında ise kalp sağlığını koruyucu, kilo vereye yardımcı ve diyabetin dengelenmesinde yardımcı olduğu görülmektedir. Peki ülkemizde de son yıllarda mutfaklarda, diyetlerde yerini alan karabuğday nasıl tüketilir? Karabuğday ile nasıl zayıflanır? İşte karabuğday ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Karabuğday Nasıl Tüketilir?

Karabuğday, nohut ile bulgur arası bir tada sahip kendine has aroması olan son derece besleyici bir tahıldır. Kendine has olan bu aroması onun tadını cevize de yaklaştırmaktadır. Demir, fosfor, manganez, magnezyum, bakır gibi bileşenleri yüksek oranda içerir. Aynı zamanda bitkisel protein açısından da değerlidir. Bu sebeple vegan ya da vejetaryen beslenmek isteyenlerin de diyetlerinin ilk sıralarında yer alır. Son yıllarda ülkemizde de revaçta olan karabuğday tane tane olması dolayısıyla tıpkı pirinç ya da bulgur gibi haşlanarak pişirilebilir. Şimdi tüketme ve şekillerini inceleyelim:

Karabuğday kahvaltılık gevreklere sağlıklı bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için haşlanarak karabuğday lapası yapılabilir. İçerisine kuruyemişler de eklenerek güne besleyici bir şekilde başlayabilirsiniz.

Haşlayarak çorba ya da bulgur, pilav gibi tüketebilirsiniz.

Dolma yemeklerinde tıpkı pirinç gibi tüketilebilir.

Karabuğdayı yoğurt ve mevsim meyveleriyle birlikte karıştırarak sağlıklı bir ara öğün şeklinde tüketebilirsiniz.

Kısırın içine karabuğday ekleyip, geleneksel kısır formunun dışında muhteşem bir besleyici salata hazırlayabilirsiniz.

Karabuğdayı haşlayarak yoğurt ve pancar ile birlikte yemeklerinizin yanında alternatif bir salata hazırlayabilirsiniz.

Karabuğdayı un haline getirip sağlıklı ve atıştırmalıklar şeklinde tüketebilirsiniz.

Diyette Karabuğday Ne Kadar Yenmeli?

Karabuğday, yüzde 27 oranında karbonhidrat içermesine rağmen yağ oranı düşük ve şeker oranı yok denecek kadar az bir tahıldır. Bu da karabuğdayı diyetlerin vazgeçilmez hatta temel besini haline getiriyor. Diyet yapmak isteyenlerin rahatlıkla beslenmelerine ekleyebileceği karabuğday ise lif açısından zengin olması sebebiyle aynı zamanda açlık isteğini bastırarak tok da tutar. Diyette günlük karabuğday alımı yaklaşık olarak 100 gram kadardır. Diğer yandan karabuğday tek başına diyet beslenmelerinde yeterli olmamaktadır. Diyette uzun süre aç kalmamak ve yeterli kalori alımı oldukça önemlidir.

Karabuğday İle Nasıl Zayıflanır?

Karabuğday ile zayıflama son dönemlerde oldukça popüler olan bir diyet şeklidir. Bunun için bu diyet şekline 7 gün devam edilmelidir. Ancak bu diyet için bazı püf noktalar da mevcuttur. İlk olarak karabuğday ile zayıflamak isteyenler diyetin ilk gününde tıpkı yulaf lapası yer gibi karabuğday yani greçka lapası yemelidir. Ara öğünlerde ise acıkma durumunda kefir ya da ayran tüketerek probiyotiklerle veya çiğ kuruyemişlerle sağlıklı bir beslenme yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise gün içerisinde bolca su içilmesi ve kafein alımına günlük 1 ya da 2 fincan ile sınırlandırılmasıdır.

Karabuğday Kaç Dakika Haşlanır?

Karabuğday haşlarken su oranı dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Gereğinden fazla su olursa karabuğday lapa kıvamında olacak ve salatalar ya da yemeklerde kullanımı zor olacaktır. Karabuğdayı haşlamadan bir gece önce suda bekletmek haşlamayı kolaylaştıracaktır. Karabuğdayı haşlamak için oran bir su bardağı karabuğdayı bir buçuk su bardağı suda haşlamaktır. Yaklaşık olarak 20 dakikada sonra karabuğday tam kıvamında haşlanmış olacaktır.

Karabuğday Nasıl Pişirilir?

Karabuğday farklı pişirme yöntemlerine uygun bir tahıldır.

Pirinç pilavı gibi sade ya da bulgur pilavı gibi domates, soğan, biber eklenerek pişirilebilir.

Kahvaltılık olarak yulaf lapası gibi haşlanarak pişirilebilir.

Bir diğer yöntem ise karabuğdayı süt ve çubuk tarçın ile pişirmek ve piştikten sonra içerisine çiğ kuruyemişler eklemektir.

Karabuğday Nasıl Patlatılır?

Karabuğdayın bir diğer tüketim yöntemi ise patlatmaktır. Karabuğday da tıpkı kış aylarının vazgeçilmezi olan mısır gibi patlatarak tüketilebilir. Bunun için yeterince ısıtılmış bir tavaya yaklaşık bir su bardağı karabuğday konulur, isteğe göre tuz da ilave edilebilir. Bir süre sonra karabuğdaylar tıpkı mısır gibi patlamaya başlayacaktır. Bu süreçte ocağın altı kısılır ve karabuğdaylar ara ara karıştırılır. Karabuğdayların hepsi patladıktan sonra tüketilmeye hazır hale gelir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk