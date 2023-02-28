Karpuz Nasıl Yetiştirilir? Karpuz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

HABERTURK.COM

Karpuz Nasıl Yetiştirilir?

Karpuz ufak da olsa bir bahçeniz varsa kolaylıkla yetiştirebileceğiniz bitkilerdendir. Birkaç farklı şekilde yetiştirebilen karpuz için elbette ki önceden birtakım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Öncelikle bu yöntemlerden bahsedelim, karpuz yetiştiriciliği nasıl yapılır başlığımızda da detaylardan söz edelim. Eğer bahçenizde ya da tarlanızda karpuz yetiştirme gibi bir düşünceniz varsa hazırlıklara sonbaharda başlamanız gerekmektedir. Bu mevsimde karpuz ekilecek toprak küçük bir bahçe ise çapalanır, traktörün gireceği kadar büyükse sürülür. Bu ne için yapıyoruz? Çünkü kış gelmeden sürüldüğünde ya da çapalandığında toprak topraktaki yararlı mineraller, toprak altındaki faydalı organizmalar işlerini daha iyi yapacaktır. Ayrıca eğer elinizde tavuk gübresi varsa sürdükten sonra toprağa sermenizi öneririm. Toprak çok sağlıklı ve mineralli olacaktır. Kış geldiğinde özellikle kar ile birlikte toprak gerekli mineralleri başta azot olmak üzere alacaktır. Diğer yandan bahçenin bir yanında küçük bir kompost çukuru açıp içerisine yumurta kabukları, çürümüş de olsa fark etmez meyve ve sebze artıkları, çay gibi maddeler atılıp, sonrasında bu kompost ekim öncesi hazırladığınız bahçeye serpilebilir. Karpuzu eğer çekirdekten yetiştirmek isterseniz bu adımları dikkatlice yerine getirmenizi öneririm:

Öncelikle toprak hazırlığı yapmak yerinde olacaktır. Bunun için torf adı verilen hazır mineralli toprak kullanabilirsiniz. Ya da yukarıda bahsettiğim kompost birlikte bir karışım hazırlayabilirsiniz.

İkinci adım olarak karpuz çekirdeklerini ekeceğiniz saksı ya da viyol adı verilen kapları hazırlamak olacaktır.

Bu saksı ya da viyollerin içine iki ya da üç tane karpuz çekirdeği atıp, can suyu verin.

Daha sonra balkonunuzda ya ufak bir serada çimlenmesini bekleyin. Bu süreçte güneş ışığı karpuz çekirdeklerinin çimlenmesi için hayati bir öneme sahiptir. Aynı zamanda toprak kuru kalmamalı, sürekli nemli olmalıdır.

Uygun koşullar sağlandığında 10-15 gün içerisinde karpuz çekirdekleri çimlenmeye başlayacaktır.

Bu işlemi Mart ayında gerçekleştirebilirsiniz.

Karpuz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Karpuz yetiştiriciliği için çekirdekten karpuz yetiştirmedeki adımlardan yukarıda söz ettik. İlkbaharın ikinci yarısında da artık karpuz çekirdekleri artık ekilebilecek büyüklüğe gelmiştir. Öncelikle sonbaharda ekime hazırladığınız bahçenin ya da tarlanın tekrar sürülmesi gerekiyor. Sonrasında yine gübre ve kompost atıp toprağı organik açıdan yine zenginleştirin. Tüm bu işlemlerden sonra fidelerin dikim işlemi başlayabilir. Karpuz ekilecek toprağın sıcaklığı 18o derecenin altına düşmemelidir. Ve fidelerin sağlıklı büyüyebilmesi için ortalama 18-35o derece sıcaklık gerekmektedir.

Karpuz fidelerini küçük bir bahçede yetiştireceksiniz kontrollü bir şekilde sulamasını yapabilirsiniz. Öte yandan ekim yapacağınız alan büyükse damlama sulama sistemi kurmanızı öneririm. Damla sulamada aralık 75 cm olmalıdır. Bu sistemle vahşi sulama değil, kontrollü bir şekilde sadece karpuz fidelerinin köklerini sulamış olursunuz.

Karpuz fidelerinizi sıralı bir şekilde en az 75 cm aralıklarda toprağa dikin.

Bahçede ise ocak yöntemiyle aynı şekilde 75 cm aralıklarla dikin.

Daha sonra mutlaka can suyu verin.

Karpuz fideleri meyve oluşum süresinde fazla sulanmamalı toprağın nem dengesi takip edilmelidir. Diğer yandan meyve büyüklüğü 5-6 cm olduğunda 3-4 günde bir sulanmalıdır. Bu dönemden itibaren ise havanın sıcaklığı ve toprağın durumuna göre 10 günde bir sulama yapılmalıdır.

Karpuz Türkiye'de Yetişir Mi?

Karpuz sıcak ve ılıman iklimleri çok sever. Bu sebeple karpuz Türkiye’de rahatlıkla yetişebilmektedir. Ülkemizde en çok karpuz üretilen bölgeler ise, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara’dır. Diğer yandan ülkemiz karpuz üretimiyle dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Karpuz Ne Kadar Sürede Yetişir?

Karpuz bitkisinin yetişme süresi uzundur. Sıcak ve nemin az olduğu bölgelerde daha iyi yetişen karpuzun yetişme süresi ekim işleminde hasada kadar ortalama 100 ila 120 gündür.

Karpuz Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Karpuz, sıcak ve ılıman bir iklimde yetişir. Karpuz yetiştirmek için iklimin yanında toprak yapısı da çok önemlidir. Karpuz derin, iyi havalanabilen ve su tutma kapasitesi yüksek toprak gerekmektedir. Kumlu tınlı ya da tınlı toprakları seven karpuz için toprağın pH seviyesi de 6-7 arasında olmalıdır.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk