Kara Kule filmi konusu ve oyuncuları

Stephen King'in 7 ciltlik roman serisinden esinlenerek çekilen filmin yönetmen koltuğunda Ron Howard var. 11 Ağustos 2017 yılında gösterime girmiş olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin konusu ne? İşte merak edilenler...

Kara Kule filmi konusu

Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü, sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir. Stephen King’in “The Dark Tower” isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmin senaristliğini Akiva Goldsman üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard oturuyor.

Kara Kule filmi oyuncuları