09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrik üretim sektörü, 2020 yılına hızlı bir giriş yaptı. Yılın son aylarına damga vuran, baca gazı arıtma tesisi olmayan santrallarla ilgili tartışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Afşin–Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santrallarının tamamen, Soma termik santralının da kısmen kapandığını açıklamasıyla yeni bir sürece evrildi.
Bu santrallar, “kapasite mekanizması”ndan yararlanmaya devam edecek mi? Bir diğer önemli soru da Afşin-Elbistan A ile ilgili… Bu santral, işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle özelleştirildi. Çelikler Grubu’nun, 20 yıllığına işleteceği Afşin-Elbistan A’ya, kapatılan diğer santrallardan farklı olarak sözleşmesi gereğince “kapasite bedeli” ödenecek mi?
Bu soruların yanıtları, ortaya çıkmaya başladı. İlk sorudan başlayalım. Bazı santrallar, (önce kömür ve gaz 2019 yılında da hidroelektrik),2018 yılından bu yana teşvik amacıyla gündeme gelen “kapasite mekanizması” kapsamında destekten yararlanıyor. Santrallara, yıllık üretimlerinden bağımsız olarak kurulu güçleri ve verimlilikleri oranında ödeme yapılıyor. Kurulu güç başına yapılan ödeme tutarı; doğalgaz, hidroelektrik ve kömür için ayrı ayrı hesaplanıyor.
Sektöre, kapasite mekanizması uyarınca geçen yıl 2 milyar TL’lik destek verildi. Bu yıl için öngörülen toplam destek tutarı 2.2 milyar lirayı bulacak.
Kapatılan santrallar bu destekten yararlanamayacak. Enerji yönetimi, bu konuda net mesaj verdi: “Söz konusu santrallara bu yıl destek yok.”
AFŞİN ELBİSTAN A
Gelelim ikinci soruya… Afşin-Elbistan A da 1 Ocak itibarıyla kapatıldı. Bu santralın, işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi, buna dayalı olarak imzalanan sözleşmesi nedeniyle “özel” bir durumu söz konusu.
Ankara’da enerji kulislerinde, işletmeci gruba, üretime ara verilmesi nedeniyle “kapasite bedeli” ödemesi yapılıp yapılmayacağı konuşuluyor. Kapasite bedeli neyi kapsıyor? Personel, faiz, kredi ana para geri ödemesi ve vergileri içeriyor. Bu çerçevede ciddi rakamlar telaffuz ediliyor.
Çelikler Grubu’nun, “kapasite bedeli” ödemesi için hazırlık yaptığı ve bir süre sonra resmi olarak başvuracağı belirtiliyor. Devlet, bu ödemeyi yapacak mı? Enerji yönetimi, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Mevzuat incelenecek, sözleşme koşullarına bakılacak. Buna göre olası bir başvuru yanıtlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!