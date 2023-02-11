Kurulduğu tarihten tarih sahnesinden silindiği tarihe kadar 15 kral tarafından yönetilmiş olan Kapadokya Krallığı, Helenistik dönemde hüküm sürmüş olan İran kökenli bir imparatorluktur. Peki, Kapadokya Krallığı’nın yıkılışı ne zaman gerçekleşmiştir? İlerleyen kısımlarında Kapadokya Krallığı haritası hakkında da bilgi bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Kapadokya Krallığı Ne Zaman Kuruldu?

Arka arkaya gelen üç farklı aile tarafından yönetilmiş olan Kapadokya Krallığı, kral Ariarathes tarafından MÖ. 332 yılında kurulmuştur. Antik Makedon kralı olan İskender’in, Persler üzerine gerçekleştirmiş olduğu seferler neticesinde bağımsızlığını kazanan Kapadokya Krallığı, yaklaşık olarak 350 sene boyunca bölgede hüküm sürmüştür.

Kapadokya Krallığı’nın kökleri, Perslerin Anadolu’yu İranlaştırmak adına bölgeye yerleştirmiş olduğu kalabalık bir İran nüfusuna dayanmaktadır. Pers İmparatorluğu’na bağlı olan ve merkezden görevlendirilen valiler tarafından yönetilen Kapadokya bölgesinin, bağımsız bir krallık olması ise İskender’in Persler üzerine gerçekleştirdiği iki büyük sefere dayanmaktadır.

Antik Makedonya Kralı İskender, MÖ. 334 ve MÖ. 332 tarihlerinde Pers İmparatorluğu’na iki büyük sefer düzenlemiş ve Persleri bozguna uğratarak Kapadokya’da dâhil olmak üzere birçok Pers toprağını ele geçirmiştir. Pers İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından, Kapadokya’da yaşayan İranlılar hariç Anadolu’nun diğer bölgelerinde yer alan İranlılar, İskender’in hâkimiyetine boyun eğmişlerdir.

Kapadokya bölgesini de ele geçiren İskender; buraya iki vali atamış ancak bölge halkının direncini hiçbir şekilde kıramamıştır. İskender’in, bu bölgeyi denetim altına alması için ordularına emir vermesinin ardından zaten var olan tepki hızla büyümüş ve eski bir Pers soylusu olan 1. Ariarathes önderliğinde bağımsız Kapadokya Krallığı kurulmuştur.