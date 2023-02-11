Fethedilen bölgelere yalnızca Türk nüfusu yerleştirmekle kalmayıp, o bölgenin mimari açıdan da imar etmek gibi özellikler taşıyan iskan politikası uygulanırken nelere dikkat edilmiştir? İskan politikası sonuçları ve faydaları nelerdir? Osmanlıların başarılı bir şekilde uyguladığı iskan politikası yöntemi ile alakalı olarak hazırladığımız bu içeriğimizi keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

İskan Politikası Nedir?

Osmanlı Devleti tarafından başarıyla yürütülen iskan politikası; Rumeli başta olmak üzere, fethedilen topraklarda kalıcılığı sağlamayı amaçlayan bir politika olarak dikkat çekmektedir. Yeni fethedilen coğrafyaların hem Türkleşmesi hem de İslamlaşması için başvurulan bu politikayla, bu bölgelerde çıkması muhtemel potansiyel isyan hareketlerinin de önü kesilmiştir.

Osmanlı’da İskan Politikasının Amaçları

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan politikasının amaçları şu şekilde sıralanabilir:

Fethedilen yeni coğrafyanın Türkleştirilmesini sağlamak.

Fethedilen bölgelerin İslamiyet ile tanışmasını sağlamak.

Yedi fethedilen yerlere yerleştirilen Türkmenlerin kalıcı yerleşimlerini sağlamak.

Bölgedeki Türk nüfusunu arttırarak, çıkması muhtemel isyanları engellemek.

Osmanlı topraklarına yeni katılan bu yerlerdeki aşiret ve kan davalarının önüne geçmek.

Fetih hareketlerini kalıcı hale getirmek.

İskan Politikası Uygulanırken Neler Dikkat Edilmiştir?

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan politikasında öne çıkan en önemli husus, barışçıl bir fetih politikası benimsenmiş olmasıdır. İstimalet politikası olarak ifade edilen ve kelime anlamı olarak “gönül alma, kalpleri ısındırma” gibi manalara gelen bu anlayışla, fethedilen bölgede bulunan yerel unsurlara iyi davranılmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu şekilde uyguladığı iskan politikasıyla, bölgedeki halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, o coğrafyanın insanına din ve inanç özgürlüğü sağlanmış, vergilendirmede kolaylıklar sağlanmış ve bu şekilde bir memnuniyet ortamı yaratarak, fetihlerin kalıcı olması amaçlanmıştır.