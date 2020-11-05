Rap müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Kanye West, 2020 ABD Başkanlık seçimlerine katıldı. Kaç oy aldığı merak konusu olan West'in aldığı oy sayısı belli oldu...
KANYE WEST KAÇ OY ALDI?
2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Joe Biden'a karşı yarışan adaylardan biri olan Kanye West, seçimde 60.000 oy aldı.
KANYE WEST KİMDİR?
Kanye Omari West, 8 Haziran 1977 tarihinde Atlanta, Georgia, ABD'de dünyaya geldi. 2002 yılında albüm anlaşması yaptıktan sonra son derece ciddi bir trafik kazası geçirdi ve bu kaza sonucu çenesi parçalandı.
Fakat her şeye rağmen "Through the Wire"ı kaydetti. İlk üç albümü ile birçok ödül (9 Grammy Ödülü dâhil),olumlu eleştiriler ve ticari başarılar getiren Kanye West, müzik hayatına yapımcı olarak başladı.
Kısa zaman içerisinde rap şarkıcılığında yükselmeye başlayan Kanye West, 2004’e ilk albümü olan The College Dropout'u yayınladı.
2005 yılında gerçekleştirilen Grammy Ödül Töreni'nde 10 ödüle aday gösterilen Kanye West, The College Dropout ile En İyi Rap Albümü ödülünü alırken, "Jesus Walks", En İyi Rap Şarkısı ödülünü de aldı. Bunun hâricinde Alicia Keys’in okuduğu "You Don’t Know My Name" parçasıyla En İyi R&B Şarkısı ödülünü onunla paylaştı.
2005 yılında ikinci albümü olan Late Registration'ı yayınlayan Kanye West, albüm listelerinde 1 numaraya çıkarak büyük başarı sağladı. 2006 yılında Yılın Albümü Grammy Ödülü'nü alırken, 2006 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde En İyi Hip-Hop Şarkıcısı ödülüne layık görüldü.
2004’te ünlü model Alexis Phifer'la beraberlik sürdürdü. 2007’de nişanlandıklarını ve evleneceklerini duyuran Kanye West, annesinin ölümüyle nişanını ertelemek zorunda kaldı. 2008’de Kanye'nin yeni turnesi "Glow In The Dark Tour"a yoğunlaşmak istediği için Phifer’la ayrılan Kanye West, Kim Kardashian ile 24 Mayıs 2014 yılında dünya evine girdi.
Çiftin; Noth, Psalm, Saint ve Chicago adında 4 çocuğu bulunuyor.
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