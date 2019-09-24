Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 06.58'de Akdeniz açıklarında 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 24 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ 24 EYLÜL SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.24 06:58:21 35.8455 28.2977 8.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.24 06:35:58 37.1457 28.5597 10.6 -.- 2.8 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.09.24 04:43:44 38.7113 43.5313 3.5 -.- 2.4 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel 2019.09.24 04:18:10 41.0662 33.8120 1.2 -.- 2.1 -.- BOSTAN-(KASTAMONU) İlksel 2019.09.24 02:05:30 38.8320 25.8908 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.24 01:09:40 40.7070 33.0948 5.0 -.- 2.3 -.- KALFAT-ORTA (CANKIRI) İlksel 2019.09.24 00:05:18 38.9358 44.5802 8.5 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.09.23 23:27:55 38.2275 30.7027 5.0 -.- 2.3 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel 2019.09.23 23:12:06 40.4382 36.7952 8.3 -.- 2.3 -.- COKELIKKISLA-(TOKAT) İlksel 2019.09.23 22:25:54 40.0972 24.8078 13.7 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.09.23 22:18:04 40.5268 26.5373 7.6 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 21:48:26 37.7330 42.9632 14.4 -.- 2.1 -.- SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) İlksel 2019.09.23 21:47:14 40.0768 24.8142 9.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.23 21:05:04 39.3173 25.8488 14.4 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 19:00:39 39.3843 25.9263 3.2 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 16:10:02 40.7068 33.0262 8.8 -.- 2.6 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.09.23 15:24:26 38.0970 32.4143 0.0 -.- 1.3 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.09.23 12:51:08 39.6262 29.4155 0.0 -.- 1.6 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.09.23 12:30:32 40.0808 24.8177 17.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.23 11:43:31 40.2853 31.7715 5.0 -.- 1.4 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.09.23 10:09:02 36.0092 27.2573 13.7 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel 2019.09.23 08:50:57 40.2067 28.9372 10.8 -.- 1.8 -.- NILUFER (BURSA) İlksel 2019.09.23 07:17:19 39.6790 25.6025 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.23 05:09:11 39.5202 25.9073 5.5 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 05:06:20 38.7955 43.4888 8.5 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel 2019.09.23 04:35:03 38.1107 32.4490 3.8 -.- 2.2 -.- BAGRIKURT-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.09.23 03:53:54 39.5977 26.4345 12.2 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.23 03:19:12 38.5193 26.8578 4.5 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 02:56:21 40.8573 28.2368 9.8 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.23 02:19:27 36.9882 27.8112 15.7 -.- 3.0 2.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel