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Kurumsal yazılım ve yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamaları sunan Türk yazılım şirketi Etiya, Kanadalı Quebecor Media Inc.’den yatırım aldı.

Global şirket olma vizyonu hareket ettiklerini söyleyen Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Pandeminin finansal ve sosyal etkileri, iş önceliklerinde ve hedeflemelerde köklü bir değişikliğe neden oldu. Geleceğe giden yol, tartışmasız bir şekilde teknolojiyi, yazılımı ve dijital dönüşümü bir tercih olmaktan çıkarmış durumda. Bu artık dijital dünyada var olmak isteyen tüm şirketler için bir zorunluluk… Teknoloji, yaptığımız her işin hammaddesi… Biz de bu topraklarda doğup büyümüş bir şirket olarak global yazılım pazarındaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz” dedi.

Özellikle son yıllarda, Türkiye’nin yazdığı başarı hikayelerinin ‘teknoloji’ ekseninde geliştiğine dikkat çeken Aslan Doğan, “Türkiye’nin kalkınmasının yolu 3T’den (tarım, turizm, teknoloji) geçiyor. Teknoloji, uluslararası arenaya en hızlı marka çıkarabileceğimiz, en hızlı katma değer üretebileceğimiz yegâne alan” diye konuştu.

‘GELİRLERİMİZİN YARISINDAN FAZLASI YAZILIM İHRACATINDAN’

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Doğan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Uzun zamandır yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyor ve şirketlere deneyimi esas alan yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamaları sağlıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla gelirlerimizin yüzde 50’den çoğunu yazılım ihracatından elde eden, müşterilerine ‘kabul edilmiş standartların ötesinde hizmet’ sunan bir şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar yerli yazılımın dünyaya açılmasında öncü rol üstlenen Etiya olarak, Türkiye yazılım sektörünü global pazarlarda ‘markalaştırma’ hedefiyle hareket ettik. Bu anlamda, almış olduğumuz bu önemli yatırımın sadece Etiya için değil, Türk yazılım sektörü açısından da anlamı büyük. Bu anlaşma, sadece start-up’lar değil, Etiya gibi Türkiye’nin kurumsal yazılım şirketlerinin de yatırım alması açısından oldukça önemli.”

‘5 YILLIK STRATEJİK PLANIMIZ VAR’

Aslan Doğan, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki döneme ilişkin ciddi hedeflerimiz var. ‘5 yıllık stratejik planı’mız içinde; kendi alanında en iyi müşteri deneyimini sunan bir SaaS şirketine dönüşme hedefimiz bulunuyor. Kanadalı Quebecor Media’dan aldığımız bu yeni yatırım, global bir marka olma yolculuğumuzu hızlandırırken, uluslararası rekabette güç ve yeni bakış açıları kazanmamızı sağlayacak.”

‘UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORUZ’

Kanada’nın telekom, medya, spor ve eğlence alanlarında faaliyet gösteren en büyük gruplarından olan Quebecor Media’nın Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Karl Péladeau ise yaptıkları yatırımla ilgili olarak şunları söyledi:

“Uzmanlığına ve vizyonuna inandığımız, başarısını uzun süredir takip ettiğimiz Etiya'ya yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yatırımla Etiya'nın dijital çağın artan talepleri ışığında hızla büyüyen kurumsal yazılım sektöründe etkileyici büyüme ve inovasyon liderliğini sürdüreceğine inancımız tamdır."