Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

Kanada'dan TikTok yasağı

AB ve ABD'nin ardından Kanada da devlet yetkililerinin telefonlarında TikTok kullanmasına yasak getirdi

Giriş: 28.02.2023 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
Kanada'dan TikTok yasağı
Kanada'dan TikTok yasağı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kanada Hükümeti, gizlilik ve güvenliğe yönelik 'kabul edilemez' riskler barındırdığı gerekçesiyle devlet yetkililerinin Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok'u cihazlarında kullanmalarını yasakladı.

Aralık ayında ABD, geçen hafta ise Avrupa Komisyonu TikTok hakkında benzer kararlar almıştı.

Yasakla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümetin Kanadalıların online güvenliğini sağlamak için dikkatli bir şekilde çalıştığını ifade etti. Trudeau "Bu attığımız ilk adım ve atmamız gereken tek adım olabilir. Kanada'da pek çok kişi ve işletme hükümetin aldığı bu karar kapsamında kendi verilerinin güvenliğini düşünüp, bu yönde karar alabilir" ifadelerini kullandı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise TikTok kullanımının risklerinin açık olduğunu ancak şu ana kadar bu uygulama sebebiyle herhangi bir hassas bilginin sızdırılmadığını ifade etti.

Bytedance'in sahibi olduğu TikTok ise söz konusu karar sebebiyle hayal kırıklığında uğradıklarını bildirdi. TikTok'tan yapılan yazılı açıklamada yasağın hangi spesifik güvenlik endişesiyle alındığının belirtilmediği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!
Şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!
Meteoroloji'den yağmur ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den yağmur ve toz taşınımı uyarısı
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AB'den Kosova-Sırbistan müzakereleri açıklaması
AB'den Kosova-Sırbistan müzakereleri açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.