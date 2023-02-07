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Kanada'dan, depremzedeler için 10 milyon dolar yardım kararı

Kanada, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 milyon dolar yardımda bulunma kararı aldı.

Giriş: 07.02.2023 - 23:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kanada'dan, depremzedeler için 10 milyon dolar yardım kararı
AA

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 10 milyon dolarlık miktarın Kanada'nın "ilk tepkisini" temsil ettiğini söyledi.

Bakan Sajjan, federal hükümetin daha fazla yardım için bir ihtiyaç değerlendirmesi yaptığını ve ayrıca kurtarma operasyonlarına yardımcı olması için ülkenin afet yardımı müdahale ekibini görevlendirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Sajjan, "Bunun için deprem bölgelerinde çalışan BM ekiplerinden bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Sajjan, kendilerine ulaşan ilk bilgiler sonrası 10 milyon dolarlık ilk yardım kararını aldıklarını, ilerleyen günlerde yeni kararlar almalarının bölgeden gelecek bilgilere dayalı olacağını kaydetti.

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Bu arada Kanada genelinde hizmet veren Rogers ve Telus isimli cep telefonu hizmet sağlayıcısı firmalar, Türkiye'de yaşanan depremde yakınlarına ulaşmaya çalışan aboneleri için ücretsiz hizmet başlattı.

Her iki firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'yi aramak isteyen abonelerden 28 Şubat'a kadar ücret alınmayacağı duyuruldu.

Telus ayrıca, SMS yardım sistemiyle, mesaj başına 20 Kanada doları bağış kampanyası da başlattı. Toplanan yardımlar, Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılacak.

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