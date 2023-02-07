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Haberler Gündem DEPREM SON DAKİKA | Depremin bilançosu artıyor: İşte 10 ilde son durum

Depremin bilançosu artıyor: İşte 10 ilde son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti. Son açıklanan verilere göre 22 bin 168 kişi ise yaralandı. Deprem bölgelerinde teyakkuz sürerken enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada il bazında vefat ve yaralı sayısını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkili olduğu 10 ilde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya) 3 aylık OHAL ilan edileceğini duyurdu. İşte, 10 ilimizi etkileyen depremle ilgili son durum

Giriş: 07.02.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
DEPREM SON DAKİKA | Depremin bilançosu artıyor: İşte 10 ilde son durum
HABERTURK.COM

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken her geçen saat ile beraber depremin bilançosu da artıyor. Önce 7,7; daha sonra ise 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler birçok ilde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre, deprem nedeniyle 3 bin 549 kişi hayatını kaybederken 22 bin 168 kişi yaralandı. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar depremin bilançosunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, il bazında vefat, yaralı ve yıkılan bina sayısını açıkladı.

VEFAT YARALI
KAHRAMANMARAŞ 530 2900
HATAY 872 2766
OSMANİYE 293 1315
ADIYAMAN 720 400
DİYARBAKIR 92 770
ŞANLIURFA 95 1791
GAZİANTEP 481 3890
KİLİS 22 417
ADANA 146 2611
MALATYA 166 3298

*Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

10 İLDE SON DURUM

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP

HATAY

OSMANİYE

ADIYAMAN

KİLİS

ADANA

MALATYA

DİYARBAKIR

ŞANLIURFA

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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