Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken her geçen saat ile beraber depremin bilançosu da artıyor. Önce 7,7; daha sonra ise 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler birçok ilde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre, deprem nedeniyle 3 bin 549 kişi hayatını kaybederken 22 bin 168 kişi yaralandı. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar depremin bilançosunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, il bazında vefat, yaralı ve yıkılan bina sayısını açıkladı.

VEFAT YARALI KAHRAMANMARAŞ 530 2900 HATAY 872 2766 OSMANİYE 293 1315 ADIYAMAN 720 400 DİYARBAKIR 92 770 ŞANLIURFA 95 1791 GAZİANTEP 481 3890 KİLİS 22 417 ADANA 146 2611 MALATYA 166 3298

*Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.