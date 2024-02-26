Kan şekerini dengede tutmanın yolu: Glisemik indeksi düşük gıdalar

Glisemik indeks, bir gıdanın kan şekeri düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bununla birlikte glisemik indeksi düşük olan besinler ise, kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeyen ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlayan besinlerdir. İşte, bu besinlerin neler olduğu ve kimlerin bu yiyecekleri tüketmesi gerektiğine dair detaylar...