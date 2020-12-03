Kan grubuna göre korona yayılım hızı değişkenlik gösteriyor. Dünya gündemine son dakika olarak düşen iddianın kaynağı ise New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçları. Peki, kan grubuna göre korona virüse yakalnma oranı nasıl değişiklik gösteriyor. Merak edilen detayları İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya açıkladı. İşte, kan grubuna göre korona virüs yayılma oranları...
"A GRUBUNUN YAKALANMA ORANI YÜKSEK, B GRUBU AĞIR GEÇİRİYOR"
Kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortak verilerin ortaya konduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaya, A kan grubundaki kişilerin koronavirüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu, B kan grubundakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtti.
AB kan grubuna sahip kişilerde ise can kaybının fazla olduğunun belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Betül Kaya, "0 kan grubu olan kişilerin koronavirüs salgınını daha hafif atlattığı ortaya çıktı. Ama bu, 0 kan grubuna sahip kişilerin koronavirüse yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Şunu unutmamak lazım, hangi kan grubuna sahip olursak olalım tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor" dedi.
"GENÇLERDE DE AĞIR SEYREDEBİLİYOR"
Uzm. Dr. Betül Kaya, "Koronavirüs enfeksiyonunun ilk ortaya çıktığı dönemlerde yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda hastalığın ağır seyrettiği düşünülüyordu. Ancak genç ve kronik hastalığı olmayan kişilerin de hastalığı ağır geçirdiği görüldü" diye konuştu.
"D VİTAMİNİ KORONAYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ"
Yine yapılan araştırmalarda insanların D vitamini seviyelerinin de koronavirüse yakalanmama ve atlatmada etkili olduğunun belirlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, D vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarında koruyucu bir rolü olduğunun altını çizerek "D vitamini, bağışıklık sistemini düzenleyici ve iltihap azaltıcı etkisinden dolayı solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla kullanıyor.
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