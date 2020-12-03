Kan grubuna göre korona yayılım hızı değişkenlik gösteriyor. Dünya gündemine son dakika olarak düşen iddianın kaynağı ise New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçları. Peki, kan grubuna göre korona virüse yakalnma oranı nasıl değişiklik gösteriyor. Merak edilen detayları İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya açıkladı. İşte, kan grubuna göre korona virüs yayılma oranları...