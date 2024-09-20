Kamyon sürücüsü ambulansa yol vermedi, cezayı yedi
Düzce'de trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulansa hafriyat kamyonu yol vermedi. Sol şeritten hızla ilerleyen kamyon sürücüsüne 690 lira idari para cezası uygulandı.
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Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir kamyonun, Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan kişiyi taşıyan ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.
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Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 690 lira idari para cezası kesildi.
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Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.