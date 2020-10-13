Her canlı kendisini farklı bir şekilde korur, savunur. Bukalemunlar renk değiştirir, kaplumbağalar kabuklarına sığınır, kokarcalar da özgün kötü kokularını çıkarırlar... Peki ya görünmezlik? İnsanların bile en çok sahip olmak istediği özelliklerden biri olan görünmezlik, bazı hayvanlarda mevcut. İşte savunma ve kamuflaj konusunda aşmış, şeffaf varlıklar...

Ülkemizde Portekiz askeri olarak bilinen 'physalia physalis', iğnesiyle hem deniz canlıları hem de insanlar için ciddi etkilere yol açabiliyor. Dünyanın en tehlikeli denizanası türlerinden biri olan 'physalia physalis'in kök şeklindeki uzantıları nematosist zehiri ile kaplıdır. Denizanası, bu zehri diğer küçük canlıları felç ederek öldürmek için kullanır. Physalia physalis ılık okyanuslarda yalnız veya toplu şekilde yol alır. Hava yastığı şeklindeki görünüşü sayesinde rüzgarla beraber suyun üzerinde ilerler.