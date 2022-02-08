Kamu İhale Kurumu (KİK), "doğrudan temin" yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortama taşınmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilk fazı uygulamaya aldı. Söz konusu teminler artık önceden Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden duyurularak, rekabete daha açık gerçekleştiriliyor.
Kamu İhale Kurumundan edinilen bilgiye göre, Kurum, kamu alımlarında saydamlığın artırılmasına, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.
Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleleri elektronik ortama taşıyan uygulamaları 2017'de başlatan Kurum, bu yıl da "doğrudan temin" yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik yenilikleri hayata geçiriyor.
Bu kapsamda, 2021 yılında başlatılan çalışmaların ilk fazı 1 Şubat'ta tamamlanarak devreye alındı. Uygulama çerçevesinde Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesine göre yapılacak doğrudan teminler ile istisna alımları ve kapsam dışındaki alımlara ilişkin doğrudan temin çalışmaları, alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabiliyor.
2021 yılında yaklaşık 13 milyar lira tutarında 544 bin doğrudan temin ihalesi yapıldı. Bunlara yönelik duyuru imkanı getirilmesiyle söz konusu alımlar rekabete daha açık hale geldi.
Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlara katılmak isteyen kişiler ile alımlara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "ekap.kik.gov.tr" internet adresindeki "Doğrudan Temin Arama Sayfası"ndan alım duyurularına ve dokümanlarına ücretsiz ulaşabiliyor.
BİR HAFTADA 500 DUYURU
Uygulamayla büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan idarelerin 218 bin 395 liraya, diğer idarelerin ise 72 bin 752 liraya kadar olan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri için gerçekleştirilecek doğrudan temin alımlarında da duyuru yapılabilecek.
Bunun yanı sıra taşınmaz mal alımı ve hizmet kiralaması, ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri gibi ihtiyaçlar için yapılacak doğrudan temin alımları da EKAP'tan ilan edilebilecek.
Uygulamanın başlangıcından bu yana kamu kurumları tarafından EKAP'ta bir haftada 500'ün üzerinde doğrudan temin duyurusu yapıldı. Uygulamanın kullanımının artmasıyla doğrudan temin alımlarında da ciddi tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyurulması idarelerin takdirinde bulunuyor. Söz konusu alımlar duyuru yapılmaksızın da neticelendirilebiliyor.
İKİNCİ FAZDA TEKLİFLER EKAP'TAN ALINABİLECEK
Çalışmanın ikinci fazında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda tekliflerin EKAP üzerinden elektronik olarak verilmesi sağlanacak.
Haziran ayına kadar tamamlanması planlanan çalışmalar sonucu, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin işlemler bütünüyle elektronik ortamda yürütülebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!