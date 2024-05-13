Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı. Planda birçok kalem ele alındı. O maddelerden biri de kamu lojmanlarıyla ilgiliydi. Yapılan açıklamalar, "Kamu lojman kiraları artacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında kamu lojmanlarına dair yapılan açıklamalar...