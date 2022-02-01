KALP YARARI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ı haberine göre Kalp Yarası dizisi ekrana veda ediyor. Altuntaş'ın haberinde; Geçen yaz başlayan ve ayakta kalmayı başaran 2 diziden biri olan Kalp Yarası da reyting canavarına yenildi.