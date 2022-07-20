Kalça Çıkığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yetişkinlerde Kalça Çıkığı Belirtileri ve Tedavisi

Kalça çıkığı ya da kalça displazisi ismi verilen hastalık, kalça ekleminde meydana gelen bir sorundur. Kalça çıkığı kişilerin yürüme ve hareket kabiliyetlerini olumsuz etkiler. Kaçla çıkığının meydana gelmesinde farklı nedenler bulunur. Sizler için hazırladığımız yazımızda ise kalça çıkığı, nedenleri ve tedavisi hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Kalça Çıkığı Nedir?

Gelişimsel kalça displazisi olarak da bilinen kaçla çıkığı hastalığı özellikle bebeklerde ve küçük yaştaki çocuklarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalça ekleminin doğru bir şekilde gelişmemesi nedeniyle meydana gelen kalça çıkıklığı ilerleyen dönemlerde de kişiler için olumsuz sonuçlara yol açar.

Kalça Çıkığı Neden Olur?

Kalça çıkığının meydana gelmesinde farklı nedenler bulunur. İşte kalça çıkıklığına yol açabilecek nedenler:

Tekil gebelikten ziyade çoğul gebelik durumlarında meydana gelebilir.

Doğum esnasında bebek makat pozisyonunda gelirse kalça çıkıklığı oluşabilir.

Genetik kalça çıkıklığı öyküsünün bulunması sebebiyet verebilir.

Bebeğin kundaklanması sırasında hatalı davranılması.

Yetişkinlerde Kalça Çıkığı Belirtileri

Kalça çıkıklığı belirtileri genel olarak bebeklerde meydana gelse de yetişkinlerde de kalça çıkıklığı oluşabilir. Yetişkinlerde kalça çıkıklığının belirtileri ise şunlardır:

Kasık bölgesinde sebebi bilinmeyen bir ağrının oluşması.

Kalça bölgesinde deformenin meydana gelmesi.

Yürüyüş sırasında ağrı şiddetinin artması ve uzun yürüyüşlerin yapılamaması.

Bacak boyunda farklılık meydana gelmesi.

Hastanın temel eğilme ve kalkma hareketlerinde sorunlar yaşanması.

Kalça kaslarını çalıştığı egzersizlerde aşırı ağrı ve yorulma.

Kalça Çıkığı Ameliyatı Riskli Mi?

Kalça çıkığı hastalığı ile birlikte kalça protezi ameliyatı yapılabilir. Bu ameliyatın riskleri ise kişiler tarafından merak edilmektedir. Kalça protezi ameliyatının geneline bakıldığında herhangi bir komplikasyonun meydana gelme riski oldukça düşüktür. Sadece yüzde 1 oranında kalça eklemi enfeksiyonu meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kalp krizi ve felç gibi sorunlar da kalça protezi ameliyatı riskleri arasında yer alabilir. Ancak burada dikkat etmesi gereken kesim kronik hastalıkları olan kişilerdir. Bu kişilerin ameliyat öncesi doktorları ile görüşmeleri ve tüm riskler hakkında bilgi almaları gerekir.

Kalça Çıkığı Tedavisi

Kalça çıkığı tedavisi bebeklerde ve yetişkinlerde farklı şekilde gerçekleşir. Eğer kalça çıkığı tedavisi erken teşhis edilirse ameliyat gerekmeden halledilir. Bu yüzden ilk 6 ay içerisinde hastalığın teşhis edilmesi ve kontrol altına alınması çok önemlidir. 6 ay içerisinde teşhisi konulan hastalıklarda kalça çıkığı tedavisi kolaylıkla yerine getirilebilir. Eğer kalça çıkığı tedavisi 6 aydan büyük bebeklerde meydana gelmiş ise genel anestezi ile birlikte cerrahi bir operasyon uygulanır. Burada çıkı olan femur başı yerine takılır. Ardından da alçı ile iyileşme süresi takip edilir. Yetişkinlerde ise kalça protezi ameliyatı uygulanır.

Yetişkinlerde Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Yetişkinlerde meydana gelen kalça çıkığını anlamak için kişinin şikayetleri doğru takip etmesi gerekir. Kalça çıkığı meydana geldiğinde kasıklarda ağrı, bacak boyunda farklılık ve günlük hareketlerde zorlanma meydana gelir. Kalça bölgesinde bazı deformeler meydana gelebilir. Özellikle kişi öne ya da arkaya doğru eğildiğinde ağrı seviyesi artar. Bu şikayetlerden biri görülürse kişi uzman hekime başvurmalıdır.