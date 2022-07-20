İkiz gebelik, tekil gebelikte farklı olarak rahimde iki farklı fetüs olması ya da tek fetüs içinde iki embriyo olması demektir. İkiz gebelik heyecanlı olduğu kadar dikkat edilmesi de gereken bir durumdur. Sadece ultrasonda kesin bir şekilde kendini gösteren ikiz bebeklik hakkında merak edilen her şeyi yazımızda bebek sahibi olmak isteyenler için bir araya getirdik.
İkiz Gebelik Nedir?
Biz zigotun ana rahminde yerleşmesiyle tekil gebelik meydana gelir. Eğer ana rahminde yerleşen iki zigot varsa bu ikiz gebelik olduğunu anlamına gelir. İkiz gebelik tek bir yumurtada döllenebileceği gibi iki farklı yumurtada da döllenebilir.
İkiz Gebelik Nasıl Anlaşılır?
Gebelik, regl döneminde meydana gelen gecikme ile birlikte şüphelenilen bir durumdur. Bu kapsamda ikiz gebelik ve tekil gebelik belirtileri de benzerlik göstermektedir. Ancak anne adayları hamile olup olmadıklarını bu belirtiler ile anlayabilirken, gebeliğin ikiz olup olmadığını anlamak iiçn ultrason görüntüsüne ihtiyaç duyar. Ultrasonda yapılan kontrolde eğer iki kese görülüyorsa bu gebeliğin ikiz olduğuna işaret eder.
İkiz Gebelik Ne Zaman Belli Olur?
İkiz gebelik ve tekil gebelik her ne kadar aynı belirtileri taşısa da ikiz gebeliğin anlaşılması için ultrason görüntüsüne ihtiyaç duyulur. Bu yüzden anne adayları ikiz gebeliğin ne zaman belli olacağı konusunda araştırmalar gerçekleştirmektedir. İkiz gebeliğin anlaşılması için anne adaylarının hamileliğin 5. ya da 6. haftasını beklemesi gerekmektedir. Yapılan ultrason görüntülerinde iki adet keseye rastlanırsa bu ikiz gebeliğin işaretidir.
İkiz Gebelik Beta HCG Değeri Kaç Olmalı?
Beta HCG hormonu, hamilelik hormonu olarak da bilinir. Kişilerde Beta HCG hormonu yüksek çıkarsa bu hamileliğin gerçekleştiği anlamını taşır. Ancak Beta HCG hormonu tekil ve ikiz gebeliklerde farklılık gösterir. Normal gebeliğe göre ikiz gebeliğe sahip olan birinin Beta HCG hormonu yüzde 30 oranında daha fazla çıkabilir. Bu yüzden ikiz bebeğe gebe olan bir kadında Beta HCG hormonu değerleri 10.000-50.000 mIU/mL arasında olmalıdır.
İkiz Gebelik Belirtileri
- İkiz gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde koku hassasiyeti artar. Mide bulantısı ve kusma yoğun olarak görülür.
- İkiz bebeklerde anne adayları daha fazla kilo alır.
- İkiz gebelik tekil gebeliğe göre mesaneye daha fazla baskı yapar. Bu da idrara sıkma sıklığını arttırmaktadır.
- Tekil gebeliğe göre ikiz gebelikte karın daha büyük olur.
- HCG seviyesi ikiz gebelikte daha yüksek seviyelerdedir.
- Bebeğin karaciğerinde AFP isimli bir protein salgılanır. Gebeliklerde yapılan AFP ölçümünde eğer seviye olması gerekenden yüksekse ikiz gebelik olduğu anlaşılır.
Tek Kese İkiz Gebelik Ne Zaman Belli Olur?
İkiz gebelik eğer iki farklı kesede gerçekleşir ise hamileliğin 5. Ya da 6. Haftasında ultrasonda kolaylıkla tespit edilir. Ancak ikiz gebelik tek kesede gerçekleşirse ultrasonda net sonuç alınmayabilir. Bu yüzden anne adaylarının en az 9. Haftaya kadar beklemesi gerekir. Bebeğin gelişimi ile yapılan ölçümler ve kalp ritminin dinlenmesi sonucunda tek kese ikiz gebelik olup olmadığı anlaşılır.
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