Kairos Ponta Delgada: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan),Benone Visan (Romanya)

Kairos Ponta Delgada: Delsin, Marques Neri, Guth, Campos Camarinha, Neves Terilli, Costa (Lourenco Delogu, Santos de Medeiros, Melo, Martins Machado)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Kaya)

Setler: 19-25, 22-25, 11-25

Süre: 65 dakika (20, 27, 18)

Sistem9 Yeşilyurt, yarı finalde Türk Hava Yolları-Vandoeuvre Nancy eşleşmesinin galibiyle 2021'in şubat ayında karşılaşacak.