Kahve asidik özelliğe sahip bir içecektir yani diş minesini veya dişin dış tabakasını parçalayabilir. Ayrıca, ona koyu bir renk veren moleküller olan tanenlerle doludur. Alabama Üniversitesi Birmingham Diş Hekimliği Fakültesi'nde doçent doktor olan Augusto Robles, kahvenin dişlerinize zarar verme veya lekeleme yeteneğinin aslında iki şeye bağlı olduğunu söyledi: maruz kalma süresi ve sıklığı. İşte, Robles'dan aldığımız bilgilerle kahvenin dişleri lekemesinden nasıl kurtulabileceğinize dair detaylar...