Bir dişçinin önerileriyle: Kahvenin dişinizde leke oluşturmasını istemiyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz!
Kahvenin dişlerinizi lekelediği bilinir. Ancak düzenli olarak kahve tüketen biriyseniz dişlerinizi sağlıklı ve beyaz tutmak için kesinlikle kahveyi tamamen bırakmanız gerekmez. Etkilerini azaltmak için yapabileceğiniz birçok yöntem vardır. Peki, kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir? İşte, dişte oluşan lekeleri azaltabilmek için uygulayabileceğiniz bazı ipuçları!
- 1
Kahve asidik özelliğe sahip bir içecektir yani diş minesini veya dişin dış tabakasını parçalayabilir. Ayrıca, ona koyu bir renk veren moleküller olan tanenlerle doludur. Alabama Üniversitesi Birmingham Diş Hekimliği Fakültesi'nde doçent doktor olan Augusto Robles, kahvenin dişlerinize zarar verme veya lekeleme yeteneğinin aslında iki şeye bağlı olduğunu söyledi: maruz kalma süresi ve sıklığı. İşte, Robles'dan aldığımız bilgilerle kahvenin dişleri lekemesinden nasıl kurtulabileceğinize dair detaylar...
- 2
KAHVE DİŞLERİ NEDEN LEKELER?
Dişler birçok katmandan oluşur. Alabama Üniversitesi Birmingham Diş Hekimliği Fakültesi'nde doçent olan Augusto Robles'a göre dış katmanlarda kalıntıların birikebileceği küçük çıkıntılar ve gözenekler bulunur. Kırmızı şarap, soya sosu, kahve, çay gibi tane içeren her şey bu çıkıntılarda birikebilir ve dişin yüzeyini lekeleyebilir.
- 3
Neyse ki çok derine nüfuz etmezler. ''Aslında kahve içtikten sonra dişlerinizi fırçalarsanız leke yapan materyalin çoğunu temizleyebilirsiniz.'' diyor Robles. Yeterince sık fırçalamazsanız ise lekelenme daha da kötüleşecektir.
-
- 4
KAHVEDEN SONRA DİŞ FIRÇALAMAK LEKELERİ ÖNLER Mİ?
Dişlerinizi kahve içmeden hemen önce fırçalarsanız, dişlerinizin koruyucu tükürük tabakasını temizlemiş olursunuz. Tükürük, dişlerin yüzeyindeki asiditeyi nötralize etmeye yardımcı olur. Eğer kahve içmeden önce dişlerinizi fırçalarsanız, ilk yudumdan önce 15 dakika beklemeniz önerilir. Bu süre, tükürük bariyerinin yeniden oluşması için gereklidir.
- 5
KAHVE BİTTİKTEN 20 DAKİKA SONRA DİŞ FIRÇALANABİLİR!
Kahve içtikten sonra dişlerinizi fırçalamak, uzun vadeli leke oluşumunu önlemek için idealdir. Ancak dişlerinizi hemen fırçalamak yerine bir süre beklemelisiniz. Kahveden hemen sonra dişlerin yüzeyi asit tarafından yumuşatılmış olur. Hemen fırçalarsanız yumuşamış yüzeyi fırçalayarak diş yapısına zarar verebilirsiniz. Ağız içindeki asidi nötralize etmek için yani tükürüğün doğal olarak nötralize etmesi için yaklaşık 20 dakika bekleyebilirsiniz.
- 6
DAHA HIZLI İÇMEK LEKEYİ AZALTABİLİR
Kahvenizi birkaç dakika içinde içmeniz gerekmiyor, ancak birkaç saate yayılmış bir şekilde yudumlamak yerine, kahveye 30 dakika ayırmayı deneyin. Aynı miktarda kafeini daha küçük hacimlerde içmek de faydalı olabilir. Büyük koyu kavrulmuş kahveden çok daha hızlı bir veya iki fincan espresso içebilirsiniz.
-
- 7
PİPET KULLANMAK İYİ OLABİLİR
Buzlu kahve içiyorsanız, muhtemelen zaten pipetle yudumluyorsunuzdur. Ancak sıcak kahve için de pipet kullanmayı deneyebilirsiniz, sadece kahvenin ılıdığından emin olmalısınız. Yani bir pipet, kahvenin dişlerinizle temasını azaltmanın harika bir yoludur. Sadece ön dişlerinizin ötesine geçecek şekilde konumlandırmanız gerekebilir.
- 8
ŞEKERSİZ İÇMEK ÇÜRÜME RİSKİNİ AZALTABİLİR
Kahvenize şeker eklemek çürüme ve oyuk riskini artırabilir. Kahvenizi her gün şekerli içiyorsanız, azaltmanız iyi bir fikir olabilir. Tatlandırmadan içemiyorsanız şekersiz sakızlarda yaygın olarak bulunan ksilitol gibi yapay bir tatlandırıcı ile değiştirebilirsiniz.
- 9
KAHVEDEN ÖNCE ASİTLİ İÇECEKLER TÜKETİLMEMELİ
Yapılan araştırmalara göre, kahve içmeden önce asitli bir şeyler içmek yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri. Portakal suyu gibi asitli içecekler dişinizin dış tabakasını parçalayarak lekelenmeye karşı özellikle hassas hale getirir. Kahveye geçtiğinizde, bu tanenler dişin yüzeyindeki mikroskobik girinti ve çıkıntılara yerleşmekte sorun yaşamayacaktır.
-
- 10
SUYLA DURULAMAK BASİT AMA ETKİLİ BİR YÖNTEM!
Kahvenizi bitirdikten sonra ağzınızda biraz su çalkalayabilirsiniz. Bu sadece leke oluşturan tanenlerin bir kısmını temizlemekle kalmaz, aynı zamanda ağzınızdaki asidi nötralize etmeye de yardımcı olur. Bu şekilde, kırılmış diş minesini fırçalamadan dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.
- 11
Robles "İşiniz bittiğinde ağzınızı suyla çalkalayın, böylece asidin temizlenmesi kolaylaşır ve ağızdaki pH dengesi nötralize edilir" dedi.
Kaynak: Health