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        Haberler Gündem Güncel Kahvehaneye silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Kahvehaneye silahlı saldırı

        İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde sokakta boş kovanlar buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 00:40 Güncelleme: 29.07.2024 - 00:40
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        Kahvehaneye silahlı saldırı
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        Esenler'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı.

        Menderes Mahallesi 329. Sokak'taki kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Açılan ateş sonucu kahvehane ile içerideki buzdolabının camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.

        Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde sokakta boş kovanlar buldu.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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