05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pratik kahve fikriyle yola çıkan genç girişimci Ubeydullah Güngör'ün hayata geçirdiği kahvegibikahve.com, 2 yılda yaklaşık 7 milyon lira yatırım aldı.
Güngör, daha önce çalıştığı firmada kahve makinesi ve french press yardımıyla kahve demlediklerini ifade ederek, her kahve demlemeye kalktığında bir önceki kahvenin kalıntıları ile uğraşmaktan sıkıldığını anlattı.
Kahvegibikahve.com kurucusu Güngör, "Neden sallama çay varken kahve olmasın' diyerek birkaç arama yaptım. Türkiye'de bulunmadığını, farklı ülkelerde de nadiren olduğunu gördüm. Kağıt çay filtrelerinde öğütülmüş kahve doldurarak kendim kullanmaya başladım. Arkadaşlarım da benim kahvelerimden içmeye başladı. İş haline getirebileceğimi düşünerek bir destek süreci tasarladım" şeklinde konuştu.
Kahvegibikahve.com girişiminin 2 yılda iki yatırım aldığını aktaran Güngör, "2018 başında 2 milyon TL değerleme ile Tarvenn'den tohum yatırımı aldık. Bu yatırımla üretimimizi bir nebze güçlendirdik ve tanıtım faaliyetleri için kaynak yaratmış olduk. Temmuzda duyurduğumuz 1 milyon TL yatırımla da vites artırmayı amaçlıyoruz. Bu turdaki değerlememiz ise 4.8 milyon TL'ydi. Seri üretim altyapımızı ekim ayında tamamlayarak öncelikle yurt içi satış kanallarında yaygınlık kazanmayı hedefliyoruz. Ardından yurt dışı faaliyetlerimize de hız vereceğiz" diye konuştu.
ÇEKİRDEKLER ENDONEZYE VE GUATEMALA'DAN
Ubeydullah Güngör, klasik paketlerde Guatemala, güçlü paketlerde ise Endonezya menşeli nitelikli kahve çekirdekleri tercih ettiklerini belirterek, "Hedef kitlemiz olan genç, yaratıcı, aktif ve üretken arkadaşlarımızdan oluşan bir odak grubu ile çalışıyoruz" dedi.
Kahvegibikahve müşterilerinden gelen dönüşlerin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Güngör, "2019'u kapatmadan seri üretimimizi tamamlamayı, ulusal kanallarda yer bulmayı ve uluslararası arenaya çıkış hazırlıklarımızda aşama katetmiş olmayı hedefliyoruz. 2020 sonu hedefimiz ise TL cinsinden yurt dışı ciromuzun yurt içine yetişmesi şeklinde. 2023'te Türkiye pratik filtre kahve pazarının 100 milyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
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