İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, satışa hazır halde sentetik uyuşturucu, eroin, esrar ve hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.