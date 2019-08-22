Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu.

İHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde sabah saatlerinde çalışma yapan işçiler, ağaçlık alanda parçalanmış bir at olduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında şok olan işçiler, durumu ekiplere bildirdi. Kafası kesilerek etleri alınmış olan ve geride kemikleri kalan atla ilgili inceleme başlatıldı.