Kafa kafaya çarpıştılar! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı!

Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkiinde, İlhan Yalçın idaresindeki Çorum'dan Osmancık yönüne giden otomobil ile karşı yönden gelen Esat Özdemir'in kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
İSTİNAT DUVARINA ÇARPIP DURDU
AA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil sürücüsünün annesi Nezaket ve babası Nevzat Yalçın ile diğer sürücünün kız kardeşi Güldane Özdemir hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
ULAŞIM 2.5 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ
İtfaiye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı. Jandarmanın önlem aldığı yolda kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2.5 saat kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.