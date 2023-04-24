Kafa kafaya çarpıştılar! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı!

AA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsünün annesi Nezaket ve babası Nevzat Yalçın ile diğer sürücünün kız kardeşi Güldane Özdemir hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.