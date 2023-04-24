Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı! - Son dakika haberleri

Kafa kafaya çarpıştılar! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı!

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2.5 saat kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü

Giriş: 24.04.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı! - Son dakika haberleri
Kafa kafaya çarpıştılar! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkiinde, İlhan Yalçın idaresindeki Çorum'dan Osmancık yönüne giden otomobil ile karşı yönden gelen Esat Özdemir'in kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

İSTİNAT DUVARINA ÇARPIP DURDU

AA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsünün annesi Nezaket ve babası Nevzat Yalçın ile diğer sürücünün kız kardeşi Güldane Özdemir hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

ULAŞIM 2.5 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı. Jandarmanın önlem aldığı yolda kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2.5 saat kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tatil dönüşü bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı
Tatil dönüşü bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı
Ilgaz Dağı'nda nisanda kar sürprizi
Ilgaz Dağı'nda nisanda kar sürprizi
CHP Milletvekili Ulaş Karasu trafik kazası geçirdi
CHP Milletvekili Ulaş Karasu trafik kazası geçirdi
Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.