Kadirov'un sağlık durumu kötüye mi gidiyor?
Çeçen lider Ramzan Kadirov'un sağlık durumununun kötü gittiği iddia edildi. Kadirov ise spekülasyonları ortadan kaldırmak için yeni bir video yayınladı.
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Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna Savaşı'nda desteği ile bilinen Çeçenistan lideri Kadirov'un sağlık durumuna yönelik pek çok iddia ortaya atılmıştı.
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46 yaşındaki liderin hasta olabileceği yönünde aylardır spekülasyonlar dönüyordu.
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Kadirov'un son dönemde görüldüğü etkinliklerde yüzünün oldukça şiş olduğu gözlerden kaçmamış bu da hastalık iddialarını alevlendirmişti.
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Pazar günü Kadirov, Telegram kanalında iki video yayınlayarak iddialara yanıt verdi.
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Videolarda yağmurlukla dolaşırken görülen Kadirov "İnternette gerçeği yalandan ayırt edemeyen herkesin yürüyüşe çıkmasını, biraz temiz hava almasını ve düşüncelerini toparlamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yağmur harika bir şekilde canlandırabilir" diye konuştu.
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Videoların ne zaman kaydedildiğini bilinmese de sosyal medyada Çeçen liderin komada olduğuna dair iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti.
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Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.
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The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti
* Haberin görselleri Associated Press'ten ve Kadirov'un Telegram hesabı Kadyrov_95'ten servis edilmiştir.