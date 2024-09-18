Kadınlar "nefes" etkinliğinde buluştu

Denizli'de kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nin "nefes" etkinliğinde buluştu
Denizli'de kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Denizli nefes alıyor" etkinliğinde buluştu. Etkinlikte doğru nefes almanın faydaları, nefes teknikleri ve meditasyon konularında eğitim verildi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilk kez "Denizli nefes alıyor" adlı etkinlik düzenledi.
Hafta sonu Çamlık Parkı'nda gerçekleştirilen programa nefes koçu Neslihan Ünver ile Büyükşehir Belediyesi nefes ve farkındalık eğitmeni Nejla Özhan katıldı.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte nefesin tanımı, doğru nefes almanın faydaları, nefes teknikleri ve meditasyon konularında eğitim verildi.
Renkli görüntülerin yaşandığı programa katılan kadınlar, Çamlık Parkı'nın doğal güzelliği ile nefes teknikleri eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, bu güzel etkinliğe katılan tüm kadınlara teşekkür ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu liderliğinde çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.