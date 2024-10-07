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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague'de heyecan başlıyor - Basketbol Haberleri

        Kadınlar EuroLeague'de heyecan başlıyor

        FIBA Kadınlar EuroLeague'de yeni sezon heyecanı yarın başlayacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin de turnuvada mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:40
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        Kadınlar EuroLeague'de heyecan başlıyor
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        Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de 2024-2025 sezonunun perdesi yarın açılacak.

        Kadın basketbolunun Avrupa'dan kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin temsil edecek.

        İki Türk temsilcisi, ilk hafta maçlarını 9 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcileriyle deplasmanda oynayacak. C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda bulunan ÇBK Mersin ise Tango Bourges Basket ile mücadele edecek.

        FIBA Kadınlar EuroLeague'de ilk tur, 27 Kasım'da tamamlanacak. 11 Aralık'ta başlayacak ikinci tur müsabakaları, 28 Ocak 2025'te sona erecek.

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        Play-in maçları 19-26 Şubat'ta, 6'lı final ise 9, 11 ve 13 Nisan 2025'te yapılacak.

        YENİ FORMAT UYGULANACAK

        FIBA Kadınlar EuroLeague'de 2024-2025 sezonu, yeni formatta oynanacak.

        Organizasyonun ilk turunda 4 grupta 16 takım yer alacak. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Son sırada yer alan takımlar ise yoluna FIBA EuroCup'ta devam edecek.

        Turnuvanın ikinci turunda 12 takım, 6'şarlı 2 grupta mücadele edecek. İlk 2 sırayı alan 4 ekip, yarı final play-in oynama hakkı kazanacak. Üçüncü ve dördüncü basamaktaki takımlar çeyrek final play-in bileti alacak. Son iki sırada yer alanlar ise elenecek.

        İki maç üzerinden oynanacak yarı final play-in aşamasında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını doğrudan son 4'e yazdıracak. Elenen 2 ekip ise mücadelelerini çeyrek finalde sürdürecek.

        Aynı formatın uygulanacağı çeyrek final play-in aşamasını kazanan takımlar, son 8'e yükselecek. Kaybedenler ise organizasyona veda edecek.

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        ŞAMPİYON, 6'LI FİNALDE BELLİ OLACAK

        FIBA Kadınlar EuroLeague'de play-in aşamasının ardından 6'lı final oynanacak.

        Tek maç üzerinden yapılacak bu organizasyonda ilk olarak play-in'de yarı finalin kaybedenleri ile çeyrek finalin kazananları karşı karşıya gelecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, doğrudan yarı finale yükselenlerle kozlarını paylaşacak.

        Bu karşılaşmaları kazanan 2 ekip, adlarını finale yazdıracak. Kaybedenler ise üçüncülük maçı yapacak.

        9 ÜLKEDEN 16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

        Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de 9 ülkeden 16 takım sahne alacak.

        Dört grupta yer alan takımlar şöyle:

        A Grubu: Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), DVTK (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya).

        B Grubu: ÇBK Mersin, Tango Bourges Basket (Fransa), Zabiny Brno (Çekya), Olympiakos (Yunanistan).

        C Grubu: Fenerbahçe Opet, Villeneuve d'Ascq LM (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya), KGHM BC Polkowice (Polonya).

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        D Grubu: Valencia Basket (İspanya), Uni Gyor (Macaristan), Umana Reyer Venezia (İtalya), ZVVZ USK Prag (Çekya)

        TÜRK TEMSİLCİLERİ 3 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

        FIBA Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe 2 kez, Galatasaray ise bir defa şampiyonluk yaşadı.

        2013-2014 sezonunda oynanan finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, Türkiye'ye bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

        Fenerbahçe ise son 2 sezonda kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, 2022-2023'te ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek, geçen sezon ise Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        KUPANIN TARİHÇESİ

        Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA EuroLEague olarak değiştirildi.

        Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

        REKOR DAUGAVA RİGA'DA

        Bu sezon 67. kez düzenlenecek organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

        Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen dönemde SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.

        Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.

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