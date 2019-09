Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde, girişimcilik, kadına destek ve eğitime odaklanan ÜNLÜ & Co, kuruluşunun yirminci yılını kutladığı 2016’da Endeavor ve GİRVAK desteği ile Kadın Girişimciler Akademisi’ni hayata geçirdi.

Akademi kapsamında her yıl seçilen kadın girişimcilerin, 9 ay boyunca iş planı oluşturmaktan, dijital pazarlamaya, nakit yönetimi ve borç finansmanından, liderliğe kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan temel konularda eğitimlerden geçtiği belirtildi.

Eğitimlerin mentorluk, ActionCOACH desteği ile verilen 6 aylık işletme koçluğu programı, networking ve yatırımcı buluşmaları ile desteklendiği bildirildi.

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi’nin son başvuru tarihi ise 20 Eylül 2019 olarak açıklandı.

HER YIL 20 KADIN GİRİŞİMCİ SEÇİLİYOR

Bugüne kadar 60 kadına iş fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda destek olduklarını belirten ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, "Kuruluşumuzdan bugüne kadınların iş hayatına katılımını, grup şirketlerimizin her kademesinde desteklemeye önem verdik. Ekonomik büyüme ve kalkınmada da kadınların iş gücüne katılımının ve girişimciliğin desteklenmesinin önemli bir payı olduğuna inanıyoruz. Kadın Girişimciler Akademisi ile hedefimiz; kadınlara gereksinim duydukları her konuda tam donanımlı bir rehberlik yaparak kariyer yolculuklarında onları cesaretlendirmek" şeklinde konuştu.

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi kapsamında ÜNLÜ & Co yöneticileri, girişimci kadınlara bilgi ve deneyimlerini aktararak, kadınların ekonomik alanda güçlenmelerine ve ekonomiye katkı sağlamalarına kılavuzluk ediyor.

Her yıl 20 kadın girişimcinin seçildiği ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi, 2016 yılından bu yana 60 kadın girişimciye destek oldu.

Yapılan açıklamaya göre, programa başvuracak adayların ise, kuruluşunu tamamlamış ve ilk faturasını kesmiş olması, 0-5 yıldır faaliyet göstermesi, kurucularından en az birinin kadın olması, programa katılacak kurucu/kurucu ortağın kadın olması ve 9 ay sürecek programın tamamına katılacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

ÜNLÜ & Co’nun 4 yıl önce kurduğu KGA’da 2020 sonuna kadar toplam 100 mezuna ulaşılması hedefleniyor.