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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'de 4 katlı binada patlama: Deprem oluyor zannettik | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de 4 katlı binada patlama: Deprem oluyor zannettik

        İstanbul Kadıköy'deki 4 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluşurken 1 kişi de yaralandı. Mahalle sakini "Şiddetli bir patlama oldu, pencerenin karşı çatıya uçtuğunu gördük. Deprem oldu sandık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:49
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          Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'ta bir binanın 4'üncü katındaki dairede doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi.

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          Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı.

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          İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

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          Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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          Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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          Patlamanın etkisiyle pencereleri sökülen dairede hasar oluştu.

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          Patlamada bazı araçlar da hasar gördü.

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          "DEPREM OLDU SANDIK"

          Patlamanın ardından yaşananları anlatan mahalle sakini, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Yanıkları olan bir kişi vardı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

           

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          Bir başka görgü mahalle sakini ise "Şiddetli bir patlama oldu. Doğalgaz sıkışmasından patlama olmuş, pencerenin karşı çatıya uçmasını gördük. Bir kişi yaralandı. Deprem oldu sandık, hepimize geçmiş olsun" dedi. 

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