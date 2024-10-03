Kadıköy'de 4 katlı binada patlama: Deprem oluyor zannettik
İstanbul Kadıköy'deki 4 katlı binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluşurken 1 kişi de yaralandı. Mahalle sakini "Şiddetli bir patlama oldu, pencerenin karşı çatıya uçtuğunu gördük. Deprem oldu sandık" dedi.
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Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'ta bir binanın 4'üncü katındaki dairede doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi.
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Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.
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Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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Patlamanın etkisiyle pencereleri sökülen dairede hasar oluştu.
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Patlamada bazı araçlar da hasar gördü.
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"DEPREM OLDU SANDIK"
Patlamanın ardından yaşananları anlatan mahalle sakini, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Yanıkları olan bir kişi vardı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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Bir başka görgü mahalle sakini ise "Şiddetli bir patlama oldu. Doğalgaz sıkışmasından patlama olmuş, pencerenin karşı çatıya uçmasını gördük. Bir kişi yaralandı. Deprem oldu sandık, hepimize geçmiş olsun" dedi.
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