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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI: 1999-2008 arasında çalışanlar kaç günlük prim günüyle ve kaç yaşında emekli olabiliyor? Kademeli emeklilik şartları nelerdir? - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilik senaryoları: Kademeli emeklilikte kimler kaç yaşında emekli olabilir?

        Kademeli emeklilik, EYT'yi kaçıranlar için emekli olmanın başka bir alternatifi olarak görülüyor. Şu an için konu hakkında resmi bir açıklama gelmese de kademeli emeklilik senaryoları gündemde. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanlar kısmi emeklilikten yararlanabilecek. İşte, kademeli emeklilik senaryoları ile kademeli emeklilik hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 19:40 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:40
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        • 1

          Kademeli emeklilik senaryoları... Kademeli emeklilik 1999 ile 2008 yılları arasında çalışan birçok vatandaşı ilgilendiriyor. Şu anda kademeli emeklilik hakkında bir yasa çalışması olmasa da kademeli emeklilik senaryoları konuşuluyor. Peki, kademeli emeklilik yasasının çıkması halinde kimler kademeli emekli olabilir? İşte, detaylar...

        • 2

          KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

          Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        • 3

          KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR?

          Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

        • 4

          KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

          Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

          9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        • 5

          2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

          2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

        • 6

          2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

          2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

          2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

          2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

        • 7

          KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKAR MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Kademeli emeklilik hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak konu hakkında herhangi bir gelişme yok. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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