Kabusa dönen düğün! O silahı kim ateşledi?

Yayına bağlanan gelin Müge Hanım, eşinin ölümünde hiçbir şekilde parmağının olmadığını söyledi. O gün, düğün dönüşü çok yorgun olduğunu, duşa girdiğini, eşinin ise salonda tek başına kaldığını ve çıktığında onu kanlar içinde bulduğunu anlattı.

Ancak anne, baba ve Ümit’in kardeşi İsmail, Müge’nin anlattıklarının doğru olmadığını öne sürdü. Didem Arslan Yılmaz ise, silahta Ümit’e ait herhangi bir parmak izinin bulunmadığını vurgulayarak olayın şüpheli yönlerine dikkat çekti ve Müge’yi stüdyoya davet etti.

