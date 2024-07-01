1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI

Denizciliğin ve denizcilik sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlayan başta Atatürk olmak üzere tüm denizcilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

“Mavi Vatan” ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

"Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun."

"1 Temmuz, Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak, vatanımızın güvenliğinin sağlandığı, mavi vatan olgusuna temel oluşturan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 98. Yıldönümü kutlu olsun!"

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun''

Denizlerin özgürlüğüne açıldığımız, kabotaj hakkımızın kazanıldığı bu özel günde, denizcilik sektörünün değerli emekçilerine saygılarımı sunuyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.